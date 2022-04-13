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أوقاف السويس: توزيع 2 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية غدًا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:00 ص
أوقاف السويس: توزيع 2 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية غدًا الشيخ ماجد راضى وكيل أوقاف السويس
السويس - السيد فلاح

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قال الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المديرية استقبلت الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الإطعام وقدرها 2 طن لحوم بحضور الشيخ أحمد فاروق، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف وذلك لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خصصها، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوزيعها غدًا الخميس.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مشروع صكوك الأطعام مشروع قومى ووطنى يخدم أهالى المجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وبذلك يكون إجمالى ما قد وصل 6 طن من لحوم صكوك الأطعام.

وتابع "راضي"، أنه قد تم تسليم اللحوم لمنى شبراوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، لتشكل لجنة برئاستها وإشراف مديرية الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى جميع أحياء المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجًا والنائية فى جميع أحياء المحافظة.

 

 


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