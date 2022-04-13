أهالى ضحايا حادث أتوبيس أبوسمبل ينتظرون استلام جثث ذويهم أمام المشرحة.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أمام مشرحة أسوان العمومية لمتابعة لحظات انتظار الأهالى لجثث ذويهم ضحايا حادث طريق أبوسمبل الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، جنوب أسوان.



ووقع الحادث عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 14 آخرين.



وانتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، ومديرو الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف، ومركز عمليات المحافظة.



ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل، حيث تم تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى.











