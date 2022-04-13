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أمين عام الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار فى أوكرانيا حاليا يبدو مستحيلا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:18 م
أمين عام الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار فى أوكرانيا حاليا يبدو مستحيلا جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار فى أوكرانيا حاليا يبدو مستحيلا، مطالبا بضرورة وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف الأمين عام الأمم المتحدة، أن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا فى استيراد القمح، محذرا من خطورة حرب أوكرانيا على إمدادات القمح عالميا.

 

وفى وقت سابق أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء توسيع قائمة العقوبات التى فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

 

وأكدت الخارجية البريطانية فى بيان لها، أن قائمة العقوبات المحدثة التى نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

 

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.

 

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.


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