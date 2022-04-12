CNN: صعود جديد للشعبوية المتطرفة فى الولايات المتحدة وأوروبا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن مدا جديا من الشعبوية المتطرفة، التى تتغذى على الضغوط الاقتصادية والعداء للمهاجرين والحروب الثقافية، يتحدى الدول الديمقراطية الرئيسة من الداخل، فى نفس الوقت الذى تصعد فيه روسيا هجومها الأكثر وحشة على "النظام الليبرالى الغربى" منذ عقود.

وأوضحت الشبكة أنه فى فرنسا والولايات المتحدة والمجر ومناطق أخرى، يبدو أن الوسط يخرج من السياسة حيث يخسر المعتدلون أمام الراديكاليين من اليمين واليسار، فى ظل استياء عام واسع بعد عامين من الوباء الذى شهد قيام الحكومات بفرض قيود كبيرة على الحربات الفردية.

فقبل 17 شهرا فقط، فازت حملة أمريكية يقودها سياسى مخضرم ينتمى إلى المؤسسة، وهو الرئيس جو بايدن، الذى خاض حملته باعتباره معتدلا فى مواجهة من السلطوى المتمنى، وهو دونالد ترامب، وبدا أن هذا الانتصار يبشر بنهاية الطريق للرئيس الشعبوى السابق.

إلا أن الجمهوريين لا يزالوا يتلفون حول ترامب،، وأيد الكثير منهم ما يقوله بشأن تزوير الانتخابات للفوز بتأييد أنصاره، كما يبدو أن الجمهوريين فى طريقهم لاستعادة مجلس النواب، وربما الشيوخ أيضا، فى الانتخابات النصفية المقررة الخريف المقبل. ويعتمدون بشكل كبير على الإحباطات العميقة حول البلاد من ارتفعا الأسعار وارتفاع تكاليف الوقود التى لم يستطع بايدن وقفها.

وفى فرنسا، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون، رمز نخب التكنوقراط، مركة شرسة لمدة أسبوعين لهزيمة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان المعادية للهجرة وللإسلام والمؤيدة لبوتين.

وذهب التقرير إلى القول بأن جناح السياسة الأوروبية الموالى لترامب حقق فوزا واحدا أسعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد أن احتفظ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بمنصبه فى فوز ساحق فى انتخابات أجريت هذا الشهر.