‏"تحقيقات الكونجرس" استمعت لـ 860 إفادة.. و"‏CNN‏": ايفانكا ترامب اهم المتطوعين

كتبت: نهال أبو السعود

كشف احد مساعدي لجنة 6 يناير في الكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في احداث اقتحام مبني الكابيتول هيل، أن اللجنة اجرت اكثر من 860 مقابلة حتي الان مشيرا الى وجود عشرات أخرى من المقرر عقدها خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لشبكة سي ان ان، بالإضافة إلى مقابلات وإفادات الشهود ، تلقت اللجنة ما يقرب من 10 الاف وثيقة، وأضاف المساعد أنه يتابع أيضًا أكثر من 460 بلاغ تم تلقيها من خلال خط إرشادات اللجنة.

وكان رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد دونالد ترامب ، مارك ميدوز ، قد سلم في السابق آلاف السجلات قبل أن يرفض في النهاية المزيد من التعاون.

وأكد أعضاء اللجنة باستمرار أنهم حصلوا على أدلة حاسمة من خلال مقابلات الشهود والوثائق ، مما سمح لهم بتجميع ما حدث.

بينما رفض عدد قليل من المساعدين المقربين للرئيس السابق دونالد ترامب الامتثال لطلبات استدعاء اللجنة ، تعاون المئات من الشهود الآخرين ، إما طوعًا أو بموجب أمر قانوني، ومن بين أولئك الذين تعاونوا طواعية مع تحقيق اللجنة أفراد من عائلة ترامب.

ووفقا للتقرير، التقت إيفانكا ترامب ، ابنة الرئيس السابق وكبير مستشاري البيت الأبيض السابق ، باللجنة لما يقرب من ثماني ساعات الأسبوع الماضي، وبالإضافة إلى كونها واحدة من أقرب مستشاري والدها كانت بصحبته معظم اليوم ، وكانت في المكتب البيضاوي لعقد اجتماعات رئيسية، كما التقى زوجها جاريد كوشنر باللجنة.

تواصل اللجنة أيضًا تلقي وثائق جديدة ، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني محددة من جون إيستمان - المحامي الذي رسم استراتيجية ترامب الواضحة لإلغاء الانتخابات.

في الشهر الماضي، أمر قاضٍ إيستمان بتسليم أكثر من 100 رسالة بريد إلكتروني محددة حاول حمايتها، ورفض القاضي حجة امتياز ايستمان بين المحامي والموكل وحكم على أن الجمهور يجب أن يعرف محتوى رسائل البريد الإلكتروني هذه لمنع مؤامرة أخرى.