وزير الدفاع الأمريكي: وقعنا اتفاقا مع الهند بشأن التعاون في مجال الفضاء

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وقعنا اتفاقا مع الهند بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال الفضاء، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن سيتحدث مع مودى وسيحذر الهند من استيراد الطاقة من روسيا، حسبم ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلن بنك الاستثمار الأوروبى "EIB" استعداده لتقديم 4 مليارات يورو خلال عامى 2022 و2023 لدعم برامج تأمين الخدمات العامة للاجئين الأوكرانيين وتطوير البنية التحتية بالمدن والمناطق التى تستضيف لاجئين فى دول الاتحاد الأوروبى ومساعدتها فى توفير الاستثمارات العاجلة من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية كذلك.

وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير - فى بيان للبنك - التزام البنك بتوفير الدعم المالى والاستشارى لمساعدة السلطات المحلية لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على مواجهة الدمار الرهيب الذى لحق بأوكرانيا وشعبها والذى تسبب فى فرار الملايين بحثًا عن الأمن.

وأضاف هوير أن حزمة التضامن الأولية لأوكرانيا والتى سيتم الموافقة عليها قريبا من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى ستدعم المجتمعات التى ترحب باللاجئين وتأمين المرافق الاجتماعية اللازمة مثل المساكن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال.