وزير الخارجية يلتقى كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ

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عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ اليوم الثلاثاء، لقاء مع السفير ديڤيد ثورن كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى واشنطن.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.