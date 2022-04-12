اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يلتقى كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 م
وزير الخارجية يلتقى كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ اليوم الثلاثاء، لقاء مع السفير ديڤيد ثورن كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى واشنطن.
 
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

شكري

جون كيري

مصر

المناخ

cop27

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة