نيوزويك: شعبية بايدن حول العالم تتراجع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن معدلات الموافقة الدولية على القيادة الأمريكية قد تراجعت فى أعقاب الانسحاب الأخير للقوات الأمريكية من أفغانستان فى أغسطس 2021، على الرغم من المكاسب الملحوظة التى تحققت منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ووفقا لتقرير جديد لمؤسسة جالوب، فإن متوسط الموافقة على قيادة أمريكا عبر 46 دولة قد توقف عند 49% فى أوائل أغسطس العام الماضى، لكن يبدو أنه تراجع فى النصف الثانى من 2021.

وذكر تقرير جالوب أن متوسط الموافقة على قيادة الولايات المتحدة توقف عند 43% عبر 70 دولة فى الأشهر الستة الأخيرة من 2021، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذى انتهى فى 30 أغسطس.

وأشار جالوب إلى أنه لم يكن واضحا تماما تأثير الانسحاب من أفغانستان على شعبية قيادة أمريكا، وأشار إلى حقيقية أن بعض الدول التى شاركت فى الاستطلاع فى النصف الثانى من 2021، مثل إيران، سبق وأن حددت معدلا سيئا لقيادة الولايات المتحدة.

وكان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مثيرا للجدل بشكل بالغ، وأثار انتقادات قوية لأن طالبان استعادت السيطرة سريعا على البلاد فى ظل مشاهد فوضوية بالعاصمة كابول ، وبسبب مقتل 13 من الجنود الأمريكيين، و170 من الأفغان فى تفجير انتحارى عند مطار المدينة.

ومع ذلك، فإن بايدن، وحسب ما تقول نيوزويك، لا يزال يتمتع بنسب تأييد عالمية لأدائه أعلى مما تمتع به سابقه دونالد ترامب.

وأنهى بايدن عامه الأول فى الحكم بمتوسط نسبة تأييد بلغت 45% فى 116 دولة، وكان هذا أعلى من المعدل الذى حظى به ترامب فى عامه الأخير من الرئاسة، حيث توقف نسبة تأييده عند 30%.