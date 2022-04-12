ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/4/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:57
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:07 م
وقت صلاة العشاء 7:24 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26
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