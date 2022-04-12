اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مصرع فتاتين بانفجار لغم من مخلفات داعش" في ريف دير الزور بسوريا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:44 م
مصرع فتاتين بانفجار لغم من مخلفات داعش" في ريف دير الزور بسوريا ألغام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت فتاتين مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم /الثلاثاء/، في إحدى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا.


وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي "داعش" انفجر اليوم أثناء مرور الفتاتين بالقرب من مكان زرع اللغم في قرية "المريعية" ما أدى إلى مقتلهما على الفور.


من جهة ثانية، أفادت الوكالة السورية بانفجار عبوة مفخخة زرعها مجهولون بسيارة خاصة في مدينة "قطنا" بريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى إلى احتراقها وأضرار بالمكان.


ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن "عبوة مفخخة انفجرت بسيارة خاصة من نوع (دايو) كانت مركونة بالقرب من مبنى المالية بمدينة قطنا بالريف الجنوبي الغربي ما تسبب باحتراق السيارة وأضرار بسيطة بالمكان".


داعش

سوريا

ألغام داعش

دير الزور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة