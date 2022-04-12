اليوم السابع
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مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سطح منزله فى الغربية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:30 ص
مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سطح منزله فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد اختلال توازنه، مما أسفر عن وفاته بسبب كسر في قاع الحمجمة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد وصول شاب في العقد الثالث من مستشفى بسيون المركزي، جثة هامدة وذاك آثر سقوطة من أعلي سطح منزله، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة بسيون، وبسؤال شهود العيان أكدوا سقوط المتوفي من أعلى سطح المنزل الطابق الرابع نتيجة اختلال توازنه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.





 


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