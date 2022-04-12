مسؤول أممى: 11% فقط نسبة التلقيح ضد كورونا فى الدول منخفضة الدخل

كتبت : هند المغربي

قال المنسق العالمي الرئيسي للجاهزية القطرية للقاح كوفيد-19 وتسليمه، تيد شيبان، إنه تم الإبلاغ عن مليون حالة إصابة بكوفيد-19 على الصعيد العالمي في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدا: "الجائحة لا تزال بعيدة عن نهايتها."

وأشار المنسق العالمى ثمّة لقاحات آمنة ومتاحة يمكن أن تحمي ضد الوفاة والإصابة الشديدة التي تتسبب بها جائحة كـوفيد-19، كما يمكن أن تساعد على تجنب المتغير المقبل، جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن في جلسته حول الحصول العادل على اللقاحات في حالات النزاع والأزمات الإنسانية

ولفت شيبان الانتباه إلى الحاجة الملّحة لزيادة مستوى التطعيم ضد كوفيد-19 في الدول التي لم تتوفر لها هذه الفرصة في عام 2021، ومع أكثر من ستة ملايين حياة فُقدت حتى هذا التاريخ.

وتابع يقول: "إن الأشهر الستة المقبلة حاسمة. فقد تم إعطاء أكثر من 11.1 مليار جرعة لقاح ضد كوفيد-19 عالميا و124 من بين 194 دولة من أعضاء منظمة الصحة العالمية طعّمت أكثر من 40 في المائة من مواطنيها، و51 دولة وصلت إلى أكثر من 70 في المائة من مواطنيها. ولكنّ النسبة تصل فقط إلى 11 في المائة في الدول منخفضة الدخل."

وأوضح " إن 83 في المائة من المواطنين في الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة الصحة العالمية و51 في المائة في منطقة شرق المتوسط والتي تشمل أفغانستان، ظلّوا غير مطعمّين.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات السريعة المطلوبة في عام 2022 لتسريع التطعيم. "فنافذة الفرصة تضيق تدريجيا" محذرا " مما وصفه بالمجازفة بفقدان الزخم بسبب فشل المساواة في التطعيم.

وطالب بالوفاء بتقديم الـ 4.8 مليار دولار التي تم التعهد بها خلال قمة كوفاس، وتحويل الالتزامات إلى دعم ملموس للدول منخفضة الدخل والتي لديها احتياجات، داعيا الى ضمان وصول كامل وآمن وبدون إعاقة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية الممرات الآمنة وتوصيلها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.