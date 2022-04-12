مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد عدد من مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة، ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، و متابعةوكيل وزارة الصحة و مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، تنفيذ هويدا بلتاجي مدير مركز شباب شنو.

يأتي ذلك فى اطار التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الانتقال لمراكز تقديم اللقاح،وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على المركز.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، شهد مركز شباب شنو ،إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة للمترددين من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين بإشراف تنفيذي هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بعض مراكز الشباب مازال بها الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الانتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح، ومنع التزاحم، موضحاً أن الموطنين الذين تلقوا لقاح كورونا ومر عليهم ستة أشهر يمكنهم تلقى رسالة عن تلقى الثالثة التعزيزية.