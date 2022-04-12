مدينة البياضية بالأقصر تغلق مقهى يقدم الشيشة وتنفذ 20 حالة إزالة إدارية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استكمل رجال محافظة الأقصر، حملاتهم اليومية على المقاهى والأسواق، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة المرور الدورى والمتابعة الميدانية المستمرة، ورفع التعديات أمام المحال التجارية للحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقرى بمحافظة الأقصر، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، بجميع جهات الولاية.

وفى هذا الصدد، قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مقهى يقدم الشيشة، وتم ضبط 4 شيش والتحفظ عليهم، كما تم تنفيذ 20 إزالة إدارية أثناء المرور، وضبط سيارة تشغل الطريق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم التشديد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنطاق محالهم، وعدم افتراش بضاعتهم على الأرصفة أو التعدي على الشارع.

وفى نفس السياق، أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال توسعة ورصف الجانب الشرقي لطريق المسار السياحي بالبياضية بطول 3600 متر، والتي تأتي استكمالا لأعمال توسعة الجانب الغربي للمسار وأعمال تبطين الترعة الموازية للمسار، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.



مدينة البياضية تضبط مقهى يقدم الشيشة وتنفذ 20 إزالة إدارية