اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الجديد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:53 م
محافظ دمياط تستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الجديد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الجديد، حيث استهلت اللقاء بتهنأته لتوليه هذا المنصب، معربة عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.
 
وعلى صعيد آخر، ناقشت المحافظ واللواء حواش عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل التعاون بين الجانبين بما يحقق مد جسور التواصل.
 
هذا وقد أعربت "محافظ دمياط" عن تطلعها لبذل المزيد من الجهود لخدمة محافظة دمياط و أبنائها، وذلك استكمالا للجهود المشتركة خلال السنوات الماضية.
 
 

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