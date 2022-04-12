محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات مدينة سلام بصحبة عدد من الشباب

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" شرق المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى فى سير العمل بالمشروعات الجارية داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام "، ورافقه خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعددا من الشباب من أبناء بورسعيد ومديري المديريات والإدارات ببورسعيد.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية ومناطق سكنية على أعلى مستوى جارى العمل بها وكافة المشروعات الخدمية، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصداره قرار مد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر.



ودعا محافظ بورسعيد الشباب من أبناء المحافظة لزيارة مدينة سلام مصر" بورسعيد الجديدة" والتعرف على التنمية التى تشهدها هذه المدينة الواعدة، كما استعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية معدلات ونسب العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، وغيرها، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية في كل قطاع، ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات الجديدة فى هذه المدينة الواعدة، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورئيس مدينة" سلام" لتحقيق التعاون المثمر، مؤكدا أن الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التى توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى.





يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.





المحافظ بشرق بورسعيد



المحافظ والنائب



المحافظ ومجموعه من الشباب