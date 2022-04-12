محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات ببنها وطوخ تسير عكس الاتجاه ويوجه بسحب الرخص

القليوبية إبراهيم سالم

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيارتين أجرة تسير عكس الاتجاه عند طريق مفارق الزقازيق بمدينة بنها، وذلك خلال جولة ميدانية بمدينة بنها، حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجها بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

ووجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقون بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما ضبط المحافظ، أيضا سيارة تابعة للوحدة المحلية بمدينة طوخ لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها، حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاة السائق والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها حفاظا على النظافة العامة.

أحد السيارات المضبوطة



ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه



ضبط سيارة نقل القمامة بدون أغطية