اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:13 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب.. صور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب من الطريق الزراعي من أمام مصنع نستله حتى مزلقان روز اليوسف، بطول حوالي 850 متر، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق من 6 متر إلى 13 متر، بالإضافة إلى أعمال رصف وعمل بلدورات وتجميل وتشجير وذلك بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان العاشر بقليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 / 2022، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، حيث تبلغ نسبة التنفيذ 90%، حيث جاءت أعمال تطوير الميدان في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والإرتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

ويشمل التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترًا، وعرض 21 مترًا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين، علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وبعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

أعمال تطوير مدخل مدينة قليوب

أعمال تطوير مدخل مدينة قليوب

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

سير العمل بتطوير مدخل قليوب
سير العمل بتطوير مدخل قليوب

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية خلال متابعة أعمال التطوير
محافظ القليوبية خلال متابعة أعمال التطوير

 


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