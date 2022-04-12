محافظ القليوبية يتفقد الموقع الجديد لفحص السيارات أسفل كوبرى الزقازيق ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات قبل ترخيصها بإدارة المرور بعد نقله من داخل مدينة بنها بطريق كفر سعد إلى موقعه الجديد أسفل كوبري الزقازيق ببنها، حيث تم تخصيص هذا الموقع للفحص الفني للسيارات والدراجات البخارية.

ووجه المحافظ، بتجهيز الموقع إداريا وإنشاء مكاتب ودورات مياه ورصف أسفل الكوبري بالكامل، وذلك للتيسير على العاملين والمواطنين، مؤكدا أن موقع الفحص الجديد أسفل كوبري الزقازيق موقع متميز وملاصق للطريق الزراعي وبعيد عن الحركة المرورية ولن تحدث أي تكدسات مرورية بالمنطقة.

وتابع، أنه تبلغ مساحة أسفل الكوبري 3400 متر، بالإضافة إلى حارة مرورية بطيئة سيتم استغلالها وقطعة أرض ملاصقة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهذه المساحة كافية لاستيعاب عدد كبير من السيارات باختلاف أنواعها.

تفقد موقع الفحص الجديد أسفل كوبرى الزقازيق