محافظ القليوبية: بدء إنشاء المرحلة "د" بمشروع ممشى النيل ببنها بطول 1200 متر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مشروع ممشى النيل ببنها من المشروعات المهمة التي تعمل المحافظة على الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المشروع ملك لكل أبناء المحافظة ليكون متنفسا لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع جهاز القاهرة الفاطمية القائم على تنفيذ المشروع، لدفع الأعمال وتذليل المعوقات والتنسيق مع جميع الأطراف المشاركة لسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة (ب) والمرحلة (ج) من أعمال إنشاء ممشى النيل بمدينة بنها.

ووجه المحافظ، بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما وجه المحافظ بسرعة البدء في إنشاء المرحلة (د) والتي تبدأ من عند نادي الشرطة ببنها بطول 1200 متر، موجها أيضا بالتنسيق مع مديرية الري في البدء في أعمال تدبيش نهر النيل في تلك المنطقة لتسليم الموقع للشركة المنفذة، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين، ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقى في أبهى صورة وواجهة لعاصمة المحافظة، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير الواجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية وأماكن الجذب السياحي للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء المهندس أحمد مدحت نائب رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، ووكيل وزارة الري ورئيس مدينة بنها ومديري التخطيط والشئون الهندسية والمكتب الفنى والتطوير الحضري.

جانب من الاجتماع