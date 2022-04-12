محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال توريد القمح للصوامع.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، لمتابعة عدد من الصوامع استعدادا لاستقبال الأقماح، وتفقد عدد من الحقول الإرشادية للالتقاء بالمزارعين والتحدث إليهم وحثهم على توريد القمح في موعده، وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، وعربي عبد الحليم مدير مديرية التموين، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، وأحمد جمعة نائب رئيس مدينة قليوب.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد حقل إرشادي بحوض وجه البلد بقرية ناي بقليوب على مساحة 5 أفدنة وحوض إرشادي آخر بمدينة شبين القناطر بحوض المواريس على مساحة 7 أفدنة، والتقى بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين بتلك القرى وتحدث إليهم حديثا اتسم بالود وبث روح الوطنية تقديرا لدورهم الهام بالمجتمع مطالبا منهم التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة صوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وتقع الصوامع على مساحة 16350 م2، وتتكون من 12 خلية تخرين بسعة الخلية الواحدة 5000 طن، بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف سعة الواحدة 100 طن.

كما تفقد المحافظ، أيضا مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة ويتكون المشروع من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5000 طن قمح، وهي تعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم واستلام الأقماح.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز قليوب تبلغ 4637 فدان فى 18 قرية وتشمل 6836 مزارع ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 16 فدان، وفي شبين القناطر يبلغ المساحة المنزرعة للقمح حوالي 11164 فدان ويبلغ عدد المزراعين 21205 مزارع موزعين على 34 قرية ويبلغ إجمالي الحقول الإرشادية بالمركز 20 فدان.

استعدادات صوامع القليوبية



تفقد محصول القمح



جانب من الجولة



جانب من لقاء المزارعين



صوامع القليوبية



قمح القليوبية



محافظ القليوبية خلال الجولة