محافظ القليوبية لمزارعى القمح بالمحافظة: صرف المستحقات خلال 48 ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعدد من المزارعين لحثهم على توريد القمح، وذلك بقريتي سندنهور بمدينة بنها ونامول بمدينة طوخ، وذلك بحضور المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، ومجدي عبد الكريم مساعد أول وكيل مديرية التموين بالقليوبية، وأشرف المهدي مدير عام التعاون، والمهندس علي جودة مدير عام الإدارة الزراعية ببنها، والمهندس أشرف حسن مدير إدارة الزراعة بطوخ.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح لأنه يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح السعر 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط و885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

ووجه بالتنسيق المستمر بين رؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها التيسير على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد .

وأضاف، أن توريد القمح هذا العام أصبح إلزامياً طبقا لقرار وزير التموين والذي ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم المحصول للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز بنها تبلغ 11333 فدان فى 42 قرية وتحتوي على 21953 مزارع ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 26 فدان، وفي طوخ يبلغ المساحة المنزرعة للقمح حوالي 11132 فدان ويبلغ عدد المزارعين 18704 مزارع موزعين على 43 قرية ويبلغ إجمالي الحقول الإرشادية بالمركز 46 فدان.

جانب من لقاء مزراعى القمح



حقول القمح بالقليوبية



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال لقاء المزارعين



محافظ القليوبية مع مزارعى القليوبية



محافظ القليوبية يلتقى المزارعين