محافظ القاهرة يناقش مع "إيسيسكو" استثمار اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والوفد المرافق له، وتناول اللقاء كيفية استثمار اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامى فى تعريف النشء بالكنوز التى تضمها القاهرة، وكيفية تسويق هذه الفكرة والترويج لها ليعرف كل مواطن قاهرى أن مدينته هى عاصمة الثقافة والتراث فى العالم الإسلامى مع نشرها فى باقى المحافظات، ودراسة إقامة نموذج للمتحف والمعرض الدولى للسيرة النبوية الموجود بالمدينة المنورة على أرض محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بلقاء المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بديوان عام المحافظة مشيدًا بالجهود التى يبذلها منذ توليه منصبه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يأتى انعكاسا للمكانة الحضارية لمصر وغنى القاهرة بتراثها ومبدعيها وآثارها وأزهرها الشريف.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على التراث واستدامته وهو ما بدا فى الجهود التى تبذلها لتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط، حيث يتم خلال التطوير ليس الحفاظ على المبانى فقط، لكن الحرف أيضًا بما يضمن استدامتها.

وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أن القاهرة لديها من المكونات والإرث التاريخى على مر العصور ما هو فخر لكل مواطن معبرًا عن سعادته لاختيارها عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى.

وأشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى أنه سيكون هناك تعاونا وتنسيقا بين المنظمة ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة فى تنفيذ فعاليات الاحتفالات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ القاهرة والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" درعى المحافظة والمنظمة.