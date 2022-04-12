محافظ أسوان يشدد على مواصلة العمل بمشروعات حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على الإستمرار فى مواصلة عجلة العمل والإنتاج داخل مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" على أرض الواقع داخل القرى.

وذلك بإعتبار أن شهر رمضان المعظم هو شهر عمل وليس عبادة فقط، مكلفاً فريق وحدة حياة كريمة برصد أى معوقات تعرقل مسيرة العمل بهذه المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام، وتقديم كافة التسهيلات بإيجاد الحلول الفورية لها لسرعة الإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ودخولها الخدمة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تحقيق الإستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.

وقام أعضاء وحدة حياة كريمة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ هذه المشروعات داخل قرية العتمور التابعة قبلى التابعة لمركز كوم أمبو والتى يستفيد منها 25 ألف و 360 نسمة موزعين على 19 تابع ما بين عزبة ونجع حيث تم المرور على مدرسة عبد العزيز حسان الإبتدائية بعزبة سلامون والتى تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لها.

فيما جارى العمل فى إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بنسبة تنفيذ 95 % لقواعد المحولات و 75 % من الكابلات والأعمدة بالعتمور بحرى ، كما أنه جارى العمل فى تبطين ترعة عاكف3 بالعتمور بحرى بطول 7.3 كم ، وكذا جارى العمل فى تبطين ترعة عاكف2 بطول ٢.٧٥٠كم بالعتمور قبلى وبلغت نسبة التنفيذ 95 % ، بينما تم الإنتهاء من إنشاء الكوبرى الموجود على ترعة العتمور قبلى ليربط قرى قبلى وبحرى بنسبة تنفيذ بلغت 95% والمتبقى تسوية وتوسعة ورصف الطريق من أحد الجانبين ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب العتمور قبلى وبلغت نسبة التنفيذ 75 % ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى التشطيبات النهائية بالمجمع الزراعى بالعتمور قبلى وبلغت نسب التنفيذ 85% .

وجارى العمل أيضاً فى المجمع الخدمى بالعتمور قبلى بنسب تنفيذ75 % ، مع مواصلة العمل فى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والمد والتدعيم لها، وخلال الجولة الميدانية نقل أعضاء وحدة حياة كريمة تحيات وتهنئة محافظ أسوان للعاملين بالمواقع والشركات المنفذه بمناسبة شهر رمضان المبارك، مطالباً منهم بتكثيف الأعمال الجارية ومواصلة العمل فى الفترة المسائية أيضاً لإنجاز نسب تنفيذ المشروعات والأداء بمعدلات أسرع بما سيكون له مردود إيجابى على المواطنين المقيمين بقرى المبادرة الرئاسية .







