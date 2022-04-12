محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للوصول إلى مستهدف التوريد للقمح المحلى

أسوان – عبد الله صلاح

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجزيرة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كافة الكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى رافقه خلالها المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين، فيما استعرض المحاسب يسرى عباس مدير المطاحن مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان 6 آلاف طن بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين، ثم إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المخابز والمواطنين.

وبعد الإطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة أكد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 166.6 ألف طن بالصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لافتاً إلى أن أسوان كانت أول محافظة تقوم بحصاد القمح وتوريده حيث أن الموسم الحالى سيشهد طفرة كبيرة فى التوريد بداية من صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وشون بنك التنمية والإئتمان الزراعى والتى زادت بطاقة 100 طن لتصل إلى 450 طن، بجانب 5 آلاف طن بمطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو والذى وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألفا و400 طن أساسى و11 ألفا و600 طن إضافى.

وشدد اللواء أشرف عطية على مديرى التموين والزراعة والمطاحن والصوامع بالتنسيق والتكامل في آلية العمل لضمان توريد كافة الكميات بمتوسط 18 أردب للفدان الواحد ، وهو الذى يتوازى مع دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيه للأردب مما يعكس إهتمام الدولة بالمزارعيين ، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم ، موضحاً بأن جهود الدولة المصرية بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام ساهمت فى توفير إحتياجات المواطن من الدقيق والخبز ، على الرغم من الأزمة العالمية الحالية حيث شهدت محافظة أسوان زيادة هذه المساحات لأول مرة إلى 126.5 ألف فدان سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى بإستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين .



