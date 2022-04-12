لعدم إجادته السباحة.. غرق طالب بترعة الفاروقية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 14 سنه مصرعه غرقا داخل ترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف لنيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق طالب داخل ترعة الفاروقية دائرة المركز وذلك لعدم إجادته للسباحة وتم غنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام وأشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام.

تم انتشال الجثة " تبين غرق المدعو عادل م ا م 14 سنة طالب ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وأفادت والدته شادية خ م ن 39 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.