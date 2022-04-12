كبسولة × القانون.. لو حياتك الزوجية انتهت بالانفصال ازاى تحمى نفسك من محضر التبديد

كتب إيهاب المهندس

عندما تنتهى الحياة الزوجية بالانفصال تلجأ بعض الزوجات لرفع دعوى تبديد ضد الزوج وتتهمه بإحداث الكثير من الاضرار بالمنقولات الخاصة بها، كنوع من الانتقام من الزوج، وتوجد مجموعة من النصائح للأزواج لحماية أنفسهم من محاضر التبديد منها..

ـ على الزوج أن يقوم بعرض المنقولات عرضا صحيحا لتتسلمه الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.

ـ لو رفضت الزوجة استلام المنقولات بعد عرضها قانونا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا للقانون المدنى.

ـ على الزوج الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات.

ـ يتم عرض المنقولات قانونيا على يد محضر، ويشتمل المحضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط.