فى 7 خطوات.. تعرف على ملخص نشاط موانئ المنطقة الاقتصادية خلال مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

تواصل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق نشاط ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية تطور النشاط الذي شهدته الموانئ التابعة لها وفقا لما يلي:

- بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021.

- استقبلت ميناء الأدبية عدد 40 سفينة شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية.

- بلغ حجم التداول 605 ألف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 1.52%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.

- استقبل ميناء السخنة 42 سفينة، وقد سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة غير محواه و26 سفينة بضائع عامة محواه و6 سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالي حمولات 1،6 مليون طن.

- استقبل ميناء شرق بورسعيد 121 سفينة منهم 110 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققه 3.29 مليون طن وعدد حاويات 291 ألف حاوية مكافئة.

- استقبل ميناء العريش البحري 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 14.201 طن.

- يشهد ميناء العريش عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر ليصبح إجمالي الأرصفة 1165متر وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 متر لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.