فرع ثقافة أسوان يواصل ليالى رمضان الثقافية والفنية بقرى حياة كريمة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية فى جميع المواقع الثقافية.

ويواصل فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات ليالى رمضان بالقرى والمواقع الثقافية التابعه لمحافظة أسوان، حيث نظمت قافلة ثقافية بجمعية تنمية المجتمع بالطيباب بالكرور، تضمنت محاضرة "رمضان شهر السمو" للشيخ عبد الله محمود أشار إلى أن شهر رمضان هو شهر التغيير والسمو الروحى.

كما تضمنت الفاعليات أمسية شعرية شارك الشاعر محمد المصرى بقصيدة "بربع جنية ، نص بدون عنوان" ، ورشة فنية "رسم وتلوين"للفنانة منى أحمد باستخدام الورق، الوان خشب وفلوماستر وشمع، وقدم عرض لفرقة الانشاد الدينى بقيادة الشيخ خالد محمد بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية قصيدة "اللهم صل وسلم على حبيب الله، البرده يا راحلين، صلاة صلاة علي المصطفى، قمرا، طه.

ونفذ مسرح فوزى فوزى ورشة فنية "زينة رمضان" للفنانة يارا محمود باستخدام الفوم جليتر و قطع الكارتون و خيوط صوف. وأقامت مكتبه كلح الجبل محاضرة " الصوم وتعلم الصبر" الشيخ صالح محمد علي احمد قال فرض الله الصوم على عباده فى شهر رمضان فالصيام يترتب عليه العديد من الفضائل.



أمسيات دينية



أمسيات شعرية



ورش حكى



ورش فنية



