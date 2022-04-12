اليوم السابع
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غدا.. مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقات دينية وثقافية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:00 ص
غدا.. مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقات دينية وثقافية جامعة سوهاج - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلن مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، عن إقامة مسابقتين دينية والأخرى ثقافية للطلاب ذوى الإعاقات الخاصة داخل وخارج الجامعة، وذلك غدا الأربعاء 13 أبريل الجارى، بمركز نور البصيرة بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى دائماً لعقد سلسلة من المسابقات المختلفة لجميع الطلاب، لتنمية روح التنافس وصقلهم بعدد من المعلومات والمفاهيم المختلفة فى كل المجالات، من خلال تلك المسابقات، مما يؤثر على تنمية مواهبهم بشكل فاعل.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز أن المسابقات الدينية تتضمن حفظ القرآن الكريم والتى تجرى على 6 مستويات، مضيفاً أن المسابقة الثقافية تتضمن المعلومات العامة فى العديد من المجالات المختلفة، لافتاً أن الإجابة على الأسئلة يستغرق زمن محدد "30 ثانية" لكل سؤال، ويتم تحديد الفائزين بناءً على احتساب أكبر عدد من الإجابات الصحيحة وذلك عن طريق لجنة تحكيم متخصصة من كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية.

وأشار الصوينع إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وتنظيم إفطار جماعى لجميع المشاركين فى المسابقات وتسليمهم جوائز مالية، تبلغ قيمتها عشرة آلاف جنية مقدمة من رجل الأعمال صلاح ضيف الله عضو مجلس إدارة مركز نور البصيرة وعلى من يرغب بالتقديم يرجى التواصل من خلال هذا الرقم 01061155306.

 

 


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