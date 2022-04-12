اليوم السابع
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ضبط مخبزين بتهمة الاستيلاء على 1.4 طن دقيق مدعم فى بيلا.. صور

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:51 م
ضبط مخبزين بتهمة الاستيلاء على 1.4 طن دقيق مدعم فى بيلا.. صور جانب من الحملة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع إدارة التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط مخبزين بلديين بنطاق مركز بيلا، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم من خلال التصرف في كمية من الدقيق المدعم بلغ وزنها 1.4 طن، وذلك في حملة مكبرة علي المخابز بمركز ومدينة بيلا.

 

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة حرصًا على وصوله لمستحقيه بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتفتيشية.

 

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز مدينة بيلا، بمشاركة كل من أيمن غالي، وعلي أمين، نائبا رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالوحدات القروية.

 

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 4 محاضر تموينية متنوعة، منها قيام مخبزين بالاستيلاء علي حصة 28 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 1400 كيلو جرام، بالإضافة إلي ضبط مخبزين لتلاعبهما في وزن الرغيف، وتحُررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.

 

ضبط مخبزين بتهمة الاستيلاء علي 1.4 طن دقيق مدعم في بيلا
 

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