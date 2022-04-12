اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية متورط فى ارتكاب 12 واقعة سرقة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:08 م
ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية متورط فى ارتكاب 12 واقعة سرقة واقعة سرقة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والمساكن بأسلوب "فسخ الأقفال". 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وأرشد أحدهم عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب الغافلة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بدوائر مراكز شرطة (طلخا - المنصورة - السنبلاوين) وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية"، وتم ضبطهما والمسروقات 4 مركبات "توك توك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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