اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة كتب وأجهزة من شقة سيد القمنى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:27 ص
ضبط المتهم بسرقة كتب وأجهزة من شقة سيد القمنى سيد القمنى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما  تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات (مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (2 شاشة تليفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب) من شقة (والدها المتوفـى.. الكاتب سيد القمنى) الكائنة بذات العنوان.
 
أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر ). 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن (59 نسخة كتاب لوالدها المتوفى- شاشة تليفزيون- 4 أوانى).. لدى (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

سيد القمنى

الامن العام

جريمة سرقة

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