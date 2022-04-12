شكرى يتناول دور مصر إقليميا ودوليا في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن

كتب : أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في مستهل زيارته إلى واشطن بحلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، وذلك لتناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وذلك في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

هذا، وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.