شاهد أعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 بالغردقة بمساحة 50 ألف متر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم الثلاثاء لايف جديد من اعمال تطوير شاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة مع قرب الانتهاء منه حيث يقوم بالانشاءات له شركة المقاولون العرب والذي يعد اكبر شاطئ عام بمدينة الغردقة .





وقاربت أعمال التطوير من الانتهاء بالجزء الاول من المرحلة الثانية لتطوير الشاطئ العام، ليليق بمواطني المحافظة، وليكون متنفساً للأهالي، حيث كانت تفتقر مدينة الغردقة للشواطئ العامة بالمدينة.



ويتم الجزء الأول من المرحلة الثانية بالشاطئ انشاء ممشى خارجي انترلوك، وكافتريات وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ ودورات مياه، وجزء خاص بالشماسي وممشي من الخرسانة المطبوعة لسهولة حركة المواطنين داخل الشاطئ.



من جانبه قال المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر أن المساحة الإجمالية للشاطئ العام رقم 4 بالغردقة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة الجزء الأول للمرحلة الثانية نحو 15 ألف متر مربع، و أن التكلفة المبدئية لأعمال تطوير الجزء الأول بالمرحلة الثانية تبلغ نحو 15 مليون جنيه.



واضاف رئيس جهاز الاسكان والتعمير إلى أن تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى للشاطئ الخاصة بالممشى بطول 800 متر، وتم افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وشملت أعمال التطوير بها عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر.















