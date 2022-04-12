شاعرة رمضان الصغيرة.. رانسى جمعة 11 سنة تتألق فى إلقاء الشعر الدينى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع طفلة 11 سنة موهوبة فى إلقاء الشعر بطريقة شيقة وجذابة.



وقالت رانسى جمعة: "أنا طالبة فى الصف الخامس الابتدائي بمعهد كفر صقر النموذجى الأزهرى بمدينة كفر صقر وأنها أحبت الشعر لأن والدها هو الذى يؤلف الكثير منه وتحفظ معه بعض القصائد وتلقيها فى الاحتفالات، وأيضا فى طابور المعهد، وألقت قصيدتين الأولى بعنوان "رمضان رمضان، وألقت القصيدة الثانية بعنوان يامن نويت الصلاة".



وأضافت رانسى: "أنها بدأت فى إلقاء الشعر منذ نعومة أظافرها وشجعتها على ذلك والدتها والتى كانت تقوم بتأليف قصص قصيرة وتجهز لطبع كتاب وهى التى تساعدنى فى تعلم كيفية إلقاء الشعر وتعلمني كيف نطق مخارج الحروف وايضا تعلمنى القرار والجواب".



وأشارت إلى أنها تلقى الشعر فى كثير من المحافل الكبرى وتعشق مصر وتحب أن تلقى شعر عن حب الوطن وألقت قصيدة بعنوان "هبة السماء" تأليف الشاعر احمد مرسى، وتمنت أن يتبنى ملحن تلحين القصائد التى يؤلفها والدها خاصة أنها قصائد تعليمية تعلم كيف يتم الوضوء واشيتء أخرى تخص الدين الإسلامى.



