اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاعرة رمضان الصغيرة.. رانسى جمعة 11 سنة تتألق فى إلقاء الشعر الدينى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:56 م
شاعرة رمضان الصغيرة.. رانسى جمعة 11 سنة تتألق فى إلقاء الشعر الدينى الطفلة رانية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع طفلة 11 سنة موهوبة فى إلقاء الشعر بطريقة شيقة وجذابة.

وقالت رانسى جمعة: "أنا طالبة فى الصف الخامس الابتدائي بمعهد كفر صقر النموذجى الأزهرى بمدينة كفر صقر وأنها أحبت الشعر لأن والدها هو الذى يؤلف الكثير منه وتحفظ معه بعض القصائد وتلقيها فى الاحتفالات، وأيضا فى طابور المعهد، وألقت قصيدتين الأولى بعنوان "رمضان رمضان، وألقت القصيدة الثانية بعنوان يامن نويت الصلاة".

وأضافت رانسى: "أنها بدأت فى إلقاء الشعر منذ نعومة أظافرها وشجعتها على ذلك والدتها والتى كانت تقوم بتأليف قصص قصيرة وتجهز لطبع كتاب وهى التى تساعدنى فى تعلم كيفية إلقاء الشعر وتعلمني كيف نطق مخارج الحروف وايضا تعلمنى القرار والجواب".

وأشارت إلى أنها تلقى الشعر فى كثير من المحافل الكبرى وتعشق مصر وتحب أن تلقى شعر عن حب الوطن وألقت قصيدة بعنوان "هبة السماء" تأليف الشاعر احمد مرسى، وتمنت أن يتبنى ملحن تلحين القصائد التى يؤلفها والدها خاصة أنها قصائد تعليمية تعلم كيف يتم الوضوء واشيتء أخرى تخص الدين الإسلامى.



طفلة تلقي شعر

شهر رمضان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة