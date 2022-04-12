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سلطات نيويورك: منفذ حادث بروكلين من أصول إفريقية وكان يرتدى قناعا ضد الغاز

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:24 م
سلطات نيويورك: منفذ حادث بروكلين من أصول إفريقية وكان يرتدى قناعا ضد الغاز إطلاق نار فى نيويورك
كتب أحمد عرفة

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عقدت سلطات ولاية نيويورك مؤتمرا صحفيا بعد حادث إطلاق نار فى محطة قطارات بروكلين ، وقال سلطات نيويورك، إن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار في بروكلين.

 

وأضافت سلطات نيويورك، أن إطلاق النار حدث داخل القطار فى محطة بروكلين، موضحة أن منفذ حادث بروكلين رجل من أصول إفريقية وكان يرتدى قناعا ضد الغاز.

 

وتابعت سلطات نيويورك، أن منفذ إطلاق النار في بروكلين ما زال طليقا، مشيرة إلى أن منفذ حادث بروكلين رجل أسود وكان يرتدي قناعا ضد الغاز، وقالت سلطات نيويورك، إن حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيا حتى اللحظة.

 

وفى وقت سابق، أكدت وسائل إعلام أمريكية، إطلاق نار في محطة بروكلين للقطارات في نيويورك، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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اطلاق نار

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