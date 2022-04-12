اليوم السابع
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ساركوزى يعلن تصويته لـ ماكرون فى الجولة الثانية من انتخابات فرنسا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:47 ص
ساركوزى يعلن تصويته لـ ماكرون فى الجولة الثانية من انتخابات فرنسا ساركوزى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، أنه سيصوت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا لصالح إيمانويل ماكرون الذي وصفه بأنه الوحيد في وضع يسمح له بالتحرك.
 
وفى تصريحات له على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" أكد ساركوزي ضرورة الاستجابة إلى دعوة إيمانويل ماكرون لتجمع حاشد على ضوء الانتخابات الرئاسية ، لأنه لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن مشروعه الاقتصادي يضع تثمين العمل في قلب كل جهوده من  الأولويات .
 
وأضاف ساركوزي أن إيمانويل ماكرون ملتزم أوروبيًا بشكل واضح لا لبس فيه، مشددًا على أن مصلحة فرنسا يجب أن تكون مرشدنا الوحيد. 
 
 وكانت فرنسا قد شهدت  معركة انتخابية شرسة الأحد الماضى  تأهل خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في تكرار لسيناريو الانتخابات الأخيرة التي حسمها ماكرون أمام لوبان في الجولة الثانية.
 
وتصدّر ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد بنسبة 27.6%  من الأصوات، متقدماً على لوبان التي حصدت 23.4% وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، وسط حالة من الاستقطاب فى صفوف المرشحين الآخرين الذين خسروا السباق مبكراً، حيث انقسم غالبيتهم ما بين مؤيد ومعارض للمرشحين المتأهلين.
 

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