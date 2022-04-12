رئيس مدينة أشمون يستجيب لمطالب 50 مواطنا خلال لقاءاته بالمواطنين

فريق المحافظات

عقد اليوم، المحاسب سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون ، بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة أشمون اللقاء الأسبوعي بالمواطنين ، حيث إلتقي بعدد كبير من المواطنين من مختلف قري مركز ومدينة أشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواصل الدائم مع المواطنين سواءً بالقاءات الميدانية أو بمقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون .



وخلال اللقاء إستمع سرور إلى شكواهم ومطالبهم ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المعنية ، وأكد سرور خلال لقائه بالمواطنين علي حرص جميع الجهات التنفيذية بمركز أشمون على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية والوضوح .



وأكد سرور أيضا علي أهمية هذه اللقاءات وذلك تسهيلا في حل جميع المشاكل التي تواجة المواطنين بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات من خلال الإستماع إلى مشاكلهم وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية فيما لا يخالف القانون، مشيراً أنه يسعي جاهداً لتلبية كافة طلبات المواطنين وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة القطاعات .



وشدد سرور على جميع القطاعات الخدمية بمركز أشمون، ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة مستمرة للوقوق علي مشاكل المواطنين والتواصل معهم والحل العاجل والفوري لمشاكلهم بهدف توفير سبل الراحة والعيش الكريم والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .











