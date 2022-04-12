رئيس جامعة أسيوط يتابع خطوات تطبيق الكارت الذكى على الطلاب

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استكمال مساعى الجامعة فى تطبيق استراتيجية التحول الرقمى وتسخير ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية فى تطوير آدائها سواء على مستوى المجالات التعليمية أو الأنشطة الخدمية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بالدكتور مؤمن المليجى المشرف على شبكة المعلومات ووكيل كلية الهندسة، والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن اللقاء تضمن استعراض القوارئ المستخدمة وتحديد العدد المطلوب والمقرر توزيعه على بوابات الحرم الجامعى مع بحث إمكانية دعمها بقوارئ آخرى متحركة لتوزيعها داخل السكاشن والقاعات الدراسية ، موضحاً أن الكارت الذكى يحتوى على شريحة إلكترونية تحمل بيانات الطالب الشخصية ويتم استخدامه فى تسجيل دخول الطالب الحرم الجامعى وحضور المحاضرات والدخول إلى القرية الأولمبية والمطعم والمكتبات ، كما يمكن استخدامه فى سداد الرسوم والمصروفات الدراسية .

كما كشف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة عن أن الاجتماع تضمن كذلك إضافة بصمة الأوردة للجهاز لتأكيد هوية الطالب والتى يتم قرأتهما عن طريق جهاز أشعة صغير لقراءة البصمة، مضيفاً أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد كذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل للتدريب على عملية التشغيل لبدء تطبيقها خلال الأسابيع القليلة القادمة.