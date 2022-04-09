فوز فريق طلاب Assiut Motorsport بالمركز الخامس فى مسابقة رالى السيارات الكهربائية

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق فريق طلاب Assiut Motorsport الفوز بالمركز الخامس فى مسابقة "رالى السيارات الكهربائيةEVER EGYPT " فى مسابقة "رالى السيارات الكهربائية" وذلك فى موسمه الرابع والمشارك به 17 فريق من مختلف الجامعات والذى انطلق بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمدينة شرم الشيخ .

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تهنئته لأعضاء الفريق ولكلية الهندسة والتى تضم عناصر نابغة فى العديد من المجالات القائمة على الإبداع والابتكار والذين نجحوا فى إحراز العديد من الإنجازات القيمة على المستويين المحلى والدولي.

و من جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أهمية النجاح الذى حققه الفريق وتقدمه الى من المركز 11 فى الموسم الثالث إلى احراز المركز الخامس فى الموسم الرابع فى مجال Dynamic event بأشراف الدكتور محمد بدرت والدكتور جمال عبد الناصر وبقيادة الطالب احمد عز .

وأكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لطلابها النابغين والمتميزين فى مختلف المجالات إيماناً منها بأهمية مساهمة المؤسسات العلمية والجامعية فى تقديم الابتكارات والأفكار المتطورة التى تظهر ما يتمتعون بيه من قدرات إبداعية ومهارات فكرية وعقلية تأهيلهم لمواكبة كل ما هو جديد فى السوق العالمى وهو ما يأتى انطلاقا من إيمانها بدور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق تقدم الأم ونهضتها.

كما هنأ الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة الطلاب الفائزين مشيداً بطلاب كلية الهندسة ونبوغهم فى العديد من المجالات العليمة و الهندسية و قدرتهم الدائمة على الإبداع و التطوير والذى انعكس أثره فى تفوقهم فى كثير من المسابقات المحلية والدولية خلال مشاركتهم و حصولهم على العديد من المراكز المتقدمة ،مؤكداَ على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادى والمعنوى للفريق وتذليل كافة العقبات التى تواجهه فضلا عن تسهيل إجراءات مشاركتهم فى المسابقة.

وأوضح الدكتور جمال عبد الناصر والدكتور محمد بدرت مشرفين الفريق أن فريق Assiut Motorsportيضم اكثر من 60 طالب من قسمى الكهرباء و الميكانيكا و مختلف كليات الجامعة و الذى نجح فى صناعة السيارة الكهربائية للمرة الثانية و المشاركة فى المسابقة من خلال الدعم المادى و المعنوى المقدم من أكاديمية البحث العلمى و الجامعة والذى يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف فى مجملها لخلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق فى وصور مشروعات تخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته فى ظل اتجاه شركات السيارات و الدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية بدلاً من الوقودية ودعمها المستمر للمسابقات و طلاب كليات الهندسة و تقديم الدعم لصناعة سيارة كهربائية بأيدى مصرية،

وقال قائد الفريق الطالب احمد عزان هذا الموسم من المسابقة كان به تحديات كثيرة خصوصا انه تم صناعة السيارة بشكل كامل وتجربتها فى خلال 28 يوم فقط ، ومع ذلك حققنا المركز الخامس فى هذا الموسم بدلا من الحادى عشر فى الموسم السابق ، وانه يطمح هو وباقى أعضاء الفريق فى تحقيق المركز الأول خلال الموسم القادم ، كما اننا نعمل على تطوير مراحل التصنيع لتحقيق مراكز متقدمة فى المستقبل ، وفى النهاية بيتقدم بالشكر لرئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب وعميد الكلية الدكتور نوبى محمد حسن وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الفريق وكل زملائه من أعضاء الفريق .