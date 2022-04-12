دبلوماسى صينى: العلاقات مع الأردن نموذج للتعايش بين الدول ذات الحضارات

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أكد السفير الصيني لدى الأردن "تشن تشوان دونج" أن علاقات البلدين شكلت نموذجا للتعايش بين الدول ذات الحضارات والأنظمة المختلفة، مشيرا إلى أنها تترسخ باستمرار، حيث عمل البلدان على حماية السيادة والأمن والوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال السفير الصيني- في تصريح بمناسبة الذكرى 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن بلاده أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للأردن من حيث السلع، وتجاوز حجم التجارة الثنائية 4.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.



وأضاف: "علينا التشارك في بناء الحزام والطريق بجودة عالية، وتعميق التكامل للاستراتيجيات التنموية بين البلدين، وإيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، لتعود المنفعة المتبادلة والفوز المشترك بالمزيد من الفوائد على الشعب وعلينا تعزيز التواصل الثقافي والتعلم المتبادل بين الحضارتين.



من جانبه، قال أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين يوسف البطاينة، إن بلاده تقدر موقف الصين الثابت والداعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويقدر بشكل خاص دعم الصين لجهود الأردن وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.