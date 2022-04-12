اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:02 ص
أكرم القصاص
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خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية دخلت المياه الإقليمية قبالة جزر "سينكاكو"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:29 ص
خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية دخلت المياه الإقليمية قبالة جزر "سينكاكو" خفر السواحل اليابانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال خفر السواحل الياباني إن 4 سفن صينية دخلت اليوم الثلاثاء، المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وأضاف خفر السواحل حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن السفن دخلت المياه اليابانية بالقرب من جزيرة "كوباشيما" واحدة تلو الأخرى من حوالي الساعة 9 و45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 11 و40 دقيقة صباحا.

وأشارت القناة إلى أن هذه تعد المرة السادسة التي تدخل فيها سفن صينية إلى المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" هذا العام.

يذكر أن اليابان تسيطر على الجزر التي تطالب الصين وتايوان بأحقيتها بها.. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي وتقول إنه لا توجد قضية سيادة يتعين حلها.

 


خفر السواحل الياباني

جزر سينكاكو

بحر الصين الشرقي

جزيرة كوباشيما

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