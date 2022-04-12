حياة كريمة.. جارى إنشاء وتجديد 85 مركز شباب بقرى أسيوط بـ 362 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية ببلاو وأعمال تطوير مركز شباب بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركز ديروط المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزى ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزى ديروط ومنفلوط ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية ببلاو التابعة لمركز ديروط والتى يجرى انشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضى على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والادارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلنًا دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط وتتضمن الأعمال إنشاء الأسوار وتطوير المقر وانشاء ملعب خماسى وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى واستمع إلى شرح من المهندس محمد عادل لمعدلات التنفيذ مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة.

وقال المحافظ إنه يجرى إنشاء وإحلال وتجديد 85 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة 362 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا ان النهوض بالقطاع الصحى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتى تستهدف فى محافظة أسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحى شامل بالقرى الأكثر احتياجًا وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين موجهاً بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء لافتاً إلى عدم التهاون أو التقاعس فى إزالة تلك المخالفات دون استثناء للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرًا إلى مواصلة شن حملات رصد ومتابعة تلك المخالفات أولاً بأول على أرض الواقع وإزالتها ومنع تفاقمها وفقاً للقانون والتصدى لها بكل حسم وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات بناءاً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة للحفاظ على حق الشعب والدولة فى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة.

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضى الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بحى غرب ومراكز أسيوط والفتح والبدارى حيث تم تنفيذ إزالة فورية لسقف الدور السابع العلوى بإحدى العقارات بشارع بصوص الموشى المتفرع من شارع السبيل بمنطقة مصنع سيد بنطاق حى غرب وذلك عقب تشكيل لجنة برئاسة محمد بشير رئيس حى غرب ومحمد عبدالراضى وأحمد ثابت نائبى رئيس الحى وسالم محمد مدير المتابعة الميدانية بالحى وفريق قسم الاشغالات وتوجهوا إلى مكان البلاغ وعلى الفور تمت الازالة للمخالفة للسقف بالكامل بالدور المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء وإتخاذ الاجراءات القانونية كما تم تنفيذ إزالة تعدى على أملاك دولة بقرية عرب مطير التابعة للكوم الأحمر بمركز البدارى والتحفظ على التشوينات وذلك خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى فضلاً عن إزالة تعدى بقرية بنى حسين على أرض زراعية حيث تم ازالة القواعد والأساس خلال حملة بقيادة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط وبمشاركة رئيس الوحدة القروية بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح بتنفيذ إزالة حالة تعدى بالبلوك الأبيض على مساحة 200 متر تقريبًا وذلك بمشاركة أشرف فوزى نائب رئيس مركز الفتح وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

كما ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021/2022 بنطاق المحافظة وفقًا للإجراءات التى تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور على بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط والدكتور ايهاب حسن مدير عام مطاحن أسيوط والمهندس أحمد حسين مدير فرع الشركة المصرية للصوامع والمهندس أحمد سليم والمهندس محمد سيد بالبنك الزراعى المصرى بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز وبعض المزارعين بمختلف القرى والمراكز.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى مضيفًا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى وسيكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التى يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية.

وأصدر محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – تكليفاته لمسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التى اعلنتها وزارتى الزراعة والتموين واستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 معلنا حضوره أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات فى سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وناقش المحافظ – خلال اللقاء – الجهود المبذولة والمسئوليات والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرا الى الانتهاء من تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين بموسم الحصاد فى ابريل وتوريد القمح المحلى حتى 30 اغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

واستعرض وكيل وزارة التموين بأسيوط – خلال الاجتماع – ضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بتسويق وتداول الاقماح المحلية موسم 2022 لافتًا إلى إنه سيتم توريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى وذلك وفقًا لبرنامج نقل محدد ومعتمد من جهات التسويق لاستيعاب كافة الأقماح الموردة مع اتباع شروط التخزين السليم وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك مع متابعة توفير الأجولة الجوت فى حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها فى سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها بحضور ممثلى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة "أمين الموقع التخزيني" وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومى بمساحات الأراضى التى تتم حصادها والأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 اغسطس القادم مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتى تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.



إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء



تفقد الوحدة الصحية ببلاو



تفقد مركز شباب بانوب