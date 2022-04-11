محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف أسفل محور ديروط العلوى.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين وكوبرى على الترعة الديروطية بقرية ديروط الشريف و وحدة اسعاف أسفل محور ديروط العلوى على النيل وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

رافقه خلال الجولة النائب حمادة زين قرشى عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهيرى عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس احمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزى ديروط ومنفلوط والمهندس احمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزى ديروط ومنفلوط ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذى يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى على مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال انشاء وحدة اسعاف اسفل محور ديروط العلوى على النيل وذلك على الطريق الزراعى " ديروط – اسيوط " وذلك وفقا لنوذج " 2 سيارة اسعاف " بتكلفة اجمالية تبلغ 2.7 مليون جنيه مشددا على سرعة بدء الاعمال فى المشروع .

وتفقد المحافظ أعمال انشاء مشروع كوبرى على ترعة الديروطية بقرية ديروط عند الكيلو 1.600 لربط قرية ديروط الرشيف شرقًا وغرباً وتسهيلًا على المواطنين للانتقال بين الجانبين ويبلغ تكلفته 17 مليون جنيه بحمولة 70 طن وتم تصميم الكوبرى بطول 25 م وعرض 10.40 م والكوبرى عبارة عن حارتين كلًا منهم بعرض 4 متر و2 رصيف كلًا منهم بعرض 1 متر بالإضافة إلى 2 درابزين بعرض 20 سم على جابى الكوبري.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ،لافتا الى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية ديروط الشريف

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية ديروط الشريف

أثناء تفقد محافظ أسيوط إنشاء مجمع خدمات المواطنين