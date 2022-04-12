حملات تموينية على المخابز ومحلات الجزارة بمدينة اهناسيا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف ، بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية ومحلات بيع المواد الغذائية والجزارة

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضرا لعدم وجود شهادة صحية ومحضرا لعدم إعلان عن مواعيد العمل في شهر رمضان الفضيل بأحد المخابز، وعدة محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأتى تلك الحملات ضمن جهود محافظة بني سويف لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار بعض السلع.





