حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة حقائب السيدات بمنطقة الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقائب السيدات.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من مالك محل لبيع الحلويات بالقاهرة، لقيامه ببيع حلويات منتهية الصلاحية.