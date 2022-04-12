حاكم دونيتسك الأوكرانية: منع سكان ماريوبول من المغادرة لليوم الثانى على التوالى

كتب أحمد عرفة

قال حاكم دونيتسك الأوكرانية، إنه تم منع سكان ماريوبول من المغادرة لليوم الثاني على التوالي ، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضاف حاكم دونيتسك الأوكرانية، أن القوات الروسية في المرحلة الأخيرة من إعادة تجميع قواتها، متابعا: نشهد قصفا على مدار الساعة والوضع صعب للغاية.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".