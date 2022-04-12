اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم على عتبة الـ500 مليون

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:48 ص
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم على عتبة الـ500 مليون كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 499 مليونا و748 ألفا و65 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألفا و560 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ985 ألفا و826 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و576 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و691 وفاة.

 


كورونا

اصابات كورونا

جونز هوبكنز

وفيات كوورنا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة