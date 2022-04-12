جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم على عتبة الـ500 مليون

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألفا و560 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ985 ألفا و826 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و576 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و691 وفاة.