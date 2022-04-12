جمهورية دونيتسك: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا من أجل تبادل الأسرى طوال مدة الصراع

كتب أحمد عرفة

أعلنت جمهورية دونيتسك عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول تبادل الأسرى بين الطرفين، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت أمينة السجون في جمهورية دونيتسك داريا موروزوفا إن دونيتسك كانت مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا من أجل تبادل الأسرى طوال مدة الصراع، وهذا الموقف لم يتغير، متابعة: نحن على استعداد للتوصل إلى توافق في الآراء، والبحث عن سبل للخروج من الوضع الحالي، لكن المشكلة تكمن لدى أوكرانيا.

وأضافت أمينة السجون في جمهورية دونيتسك : طبعا نريد أن ننهي كل هذا، ونريد تحقيق بعض التحولات وبناء علاقات صادقة.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".